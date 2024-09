Dieci anni di ’Cacciuccata gialloverde’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutto pronto al Parco Urbano di Montespertoli per la decima edizione della "Cacciuccata GialloVerde", organizzata come sempre dalla locale società calcistica con il patrocinio del Comune di Montespertoli. La sagra si terrà da domani a domenica prossima, 15 settembre, quando si potrà accomodarsi a tavola anche a pranzo mentre nei restanti giorni la manifestazione prenderà vita solo a cena, e sarà l’occasione per gustare il cacciucco in un’atmosfera conviviale e festosa. Il cacciucco, piatto principe della sagra, è un piatto a base di pesce, propriamente tipico della cucina livornese e viareggina. Per gli amanti delle curiosità, pare che il suo nome derivi dal turco come italianizzazione della parola küçük, che significa piccolo.