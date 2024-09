David Beckham è di nuovo rasato | torna il suo leggendario Buzz Cut

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Che ritorno alle origini!ha fatto un salto indietro nel tempo: eccolo nelle primissime immagini della nuova campagna della sua linea di eyewear con un taglio che i fan ben ricordano GUARDA LE FOTO Da Rita Ora a Victoria e, le vacanze delle star in Italia. Le foto più belle, sceglie ancora ilCut Addio chiome bionde:adesso sfoggia unCut, di. Esattamente come nel 2000: è passato quasi un quarto di secolo da quando l’ex asso del Manchester e della nazionale inglese si era mostrato alla partita contro il Leicester City nel marzo 2000 con la testa rasata. Quando entrò in campo si levò un boato dagli spalti: il giorno dopo tutti i giornali inglesi mostravano in copertina illook dell’allora Spice Boy. Tutti volevano imitarlo.