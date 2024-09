Coppa Sabatini 2024 | il percorso ai raggi X Un tracciato scoppiettante e con tante salite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo il Giro di Toscanadi mercoledì, il giorno dopo ci sarà la. Continua ad essere la Toscana uno dei luoghi più importanti in queste settimane per il ciclismo internazionale. Nella giornata di giovedì si correrà quello che viene ribattezzato il Gran Premio Città di Peccioli, una corsa di quasi 200 chilometri decisamente scoppiettanti e con un andamento tutto da scoprire. La partenza comincerà dallo stadio di Peccioli e ci sarà poi subito un tratto molto duro di 37 chilometri con ledi Legoli, Montefoscoli, Terricciola. Ci sarà poi un nuovo ritorno a Peccioli, con un passaggio sul Muro di Greta e ritorno in Piazza del Carmine. Da quel momento comincia un doppio circuito: il primo di 24,4 chilometri da ripetere cinque volte e dove ci saranno nuovamente ledi Montefoscoli, Terricciola e il Muro di Greta.