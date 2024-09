Ciclismo Europei 2024 | il percorso ai raggi X Più circuiti da affrontare appannaggio di ruote veloci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Siamo nella settimana deglidi. A tre anni dai Mondiali del 2021, le Fiandre ospitano un grande evento a duecon la competizione continentale, che ci regalerà il nuovo campione dopo Christophe Laporte, vincitore lo scorso anno. Ilè strutturato da tredifferenti. Il primo, quello di Hasselt, non presenta particolari difficoltà altimetriche, e verrà affrontato per tre giri e mezzo. Poco dopo si entra nel circuito di Limburgo: un tratto di una quarantina di chilometri che prevede i tratti in pavé di Printhagendreef, Manshoven ed Op de Kriezel oltre alla salita di Kolmontberg (600 metri al 4,8%) nel primo giro, mentre in quelli successivi si salterà il Printhagendreef.