Veniteci a prendere poi i telefoni spenti Chi sono i 4 dispersi sul Monte Bianco

(Di lunedì 9 settembre 2024) “, rischiamo di morire congelati”. È questo il drammatico ‘sos’ lanciato di quattro turistia causa del maltempo che si è abbattuto sull’Italia con gravi conseguenze. Di loro non si hanno più notizie. Impegnati nelle ricerche decine di uomini e mezzi, ma finora senza risultati. Le operazionirese difficili proprio dalle condizioni meteo. Il maltempo che sta flagellando il paese continua a provocare disagi e danni, con un bilancio che si aggrava di ora in ora. Alluvioni, frane e smottamenti hanno messo in ginocchio diverse zone, costringendo numerosi centri all’evacuazione. Ma a rendere la situazione ancora più critica è la scomparsa di quattro escursionisti sul, di cui non si hanno più notizie da sabato 7 settembre.