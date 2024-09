Valditara | Sperimentazione IA partirà in 15 classi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) CERNOBBIO – “Siamo uno dei primi Paesi ad avere avviato quest’anno scolastico unanell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Parte in 15, in alcune regioni: Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia. Se il modello funzionerà pensiamo di estenderlo ulteriormente proprio perché la personalizzazione della didattica è uno dei must della mia azione di governo in materia di istruzione e credo che l’intelligenza artificiale adeguatamente guidata dal docente possa svolgere un ruolo significativo”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe(foto), al Teha Forum di Cernobbio. L'articolo: “IAin 15” L'Opinionista.