The Perfect Couple la spiegazione del finale | Chi è il serial killer?

(Di lunedì 9 settembre 2024) The, ladel: Chi è il? Nota: questa storia contiene spoiler suldi “The”. The, serie originale di Netflix offre ai telespettatori uno sguardo su una famiglia dell’alta borghesia di Nantucket, in cui tutto è perfetto – fino a quando non lo è più. Poche ore prima che Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) organizzi uno stravagante matrimonio per suo figlio Benji (Billy Howle) e la sua fidanzata Amelia (Eve Hewson), la futura sposa trova il corpo senza vita della sua migliore amica, Merritt (Meghann Fahy). Il luogo del matrimonio si trasforma rapidamente in una scena del crimine, mentre la polizia avvia un’indagine sulla morte di Merritt.