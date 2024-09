Sinner re di New York | vince US Open 2024 Fritz battuto in finale

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikgli US. L’azzurro, numero 1 del mondo, inoggi batte lo statunitense Taylor, numero 12 del ranking, per 6-3, 6-4, 7-5.re di New, primo italiano a trionfare nel singolare maschile agli USconquista il sesto titolo dell’anno, il sedicesimo complessivo e il secondo Slam della carriera dopo gli Australiandi inizio, al secondo successo in 3 sfide con, completa la cavalcata trionfale sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium. L’azzurro comanda il gioco con continuità, resiste all’assalto dello statunitense nel terzo set e con freddezza chirurgica chiude i conti.re di New: come ha vinto? Il tema del match appare chiaro sin dalle prime battute.deve rischiare sempre al massimo per tenere lo scambio e non può permettersi cali: appena il livello dello statunitense si abbassa,sfonda.