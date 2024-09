Sergio Mendes | le dieci canzoni indimenticabili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 9 settembre 2024)della musica brasiliana, è morto giovedì a Los Angeles all’età di 83 anni. Secondo una nota stampa della famiglia «sua moglie e partner musicale per gli ultimi 54 anni, Gracinha Leporace, era al suo fianco, così come i suoi amati figli. Negli ultimi mesi, la sua salute era stata messa a dura prova dagli effetti del Long Covid». Compositore, pianista, produttore e cantante,ha registrato quaranta album in sessant’anni di carriera, molti dei quali sono stati certificati disco d'oro o di platino negli Stati Uniti, ricevendo anche una nomination all'Oscar nel 2012 per aver co-scritto la canzone Real in Rio, tratta dal film d'animazione Rio. Il musicista è stato uno dei maggiori esponenti della bossa nova negli anni '60, diventando ambasciatore della musica brasiliana in tutto il mondo.