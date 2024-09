Quelle case abbandonate sono un vero patrimonio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 9 settembre 2024) In Italiaoltre 600 mila. E pur con la fame di alloggi - anche per colpa dello Stato - si lasciano andare in malora. Ma un’alternativa ci sarebbe. Me la ricordo bene la vecchia cascina del nonno, Ca’ di Fra’. Me la ricordo quando era ancora in piedi. Un po’ acciaccata, certo. Malmessa, certo. Mezzo derelitta. Però ancora piena di vita. Capace di accoglierci a giugno, per la raccolta delle ciliegie. A settembre, per la vendemmia. D’estate per qualche serata con gli amici sotto le stelle. Mi ricordo la stanza grande, con la stufa, e il tavolo di legno su cui mangiavamo fave appena raccolte e pomodori freschi. Mi ricordo il prato dove giocavamo a palla, appena finito di accatastare le ceste sotto il ciabòt. Adesso il ciabòt, il casotto, non c’è più. E della casa si fatica a trovar traccia sotto gli arbusti che ormai hanno divorato tutto.