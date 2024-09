Podismo ’CentoPassi’ ok Benati e Accorsi Quasi novecento partecipanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Nella mattinata di ieri si è tenuto lo storico appuntamento podistico nel Comune di Cento. Si tratta della 45^ edizione della 'CentoPassi', da sempre di grande richiamo per gli appassionati della corsa e camminata. Il ritrovo deiè stato al Piazzale Donatori di Sangue e Organi 'percorso vita' di Cento, per il ritiro dei pettorali e ultime iscrizioni per le gare in programma. Al termine erano circa 900 gli iscritti complessivi tra corsa competitiva e le camminate ludico motorie, colorando il territorio centese. I percorsi di gara sono passati per il centro storico, per l'argine del fiume Reno e poi lungo la periferia del territorio centese.