Per Sinner è tutto finito | notizia terribile

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannik, certe scelte sono inevitabili, come questa: l’annuncio si è diffuso velocemente, è già ufficiale. Laera palesemente nell’aria. Solo un tifoso poco informato sui fatti e sulle dinamiche del mondo del tennis non avrebbe colto nelle parole del capitano, infatti, un chiaro spoiler di quello che sarebbe accaduto qualche ora più tardi. Come facilmente prevedibile, Janniknon sarà a Bologna. Non perché non abbia voglia di giocare in Coppa Davis, ma perché il fatto che la sua avventura newyorkese si sia protratta fino all’ultimo atto dello Slam ha complicato, e non poco, la faccenda. Quella di Jannikera una decisione inevitabile (LaPresse) – Ilveggente.itSarebbe dovuto correre in Italia subito dopo la finale contro Taylor Fritz e lasciarsi alle spalle in un nanosecondo le emozioni del Flushing Meadows per indossare immediatamente la maglia azzurra.