Napoli Bagnoli | sorpreso a spacciare in occasione di una manifestazione musicale

(Di lunedì 9 settembre 2024). La Polizia di Stato trae in arresto un 45enne. L’uomo aveva con se ecstasi, cocaina, hashish e marijuana Ieri sera, gli agenti del Commissariato di, durante i servizi predisposti indi una nota, hanno tratto in arresto una persona per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. A darne notizia una comunicazione della Questura di. Nello specifico gli operatori, all’esterno di un locale di via Coroglio, hanno notato il soggetto confabulare con fare circospetto con un uomo a cui, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ma accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un involucro cercando, altresì, di disperdersi tra la folla.