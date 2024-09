Moto GP Marc Márquez trionfa a Misano Bagnaia secondo | spettacolo a San Marino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Gran Premio diGP di San2024 ha regalato emozioni e colpi di scena sotto la pioggia diha dimostrato ancora una volta di essere il ‘Cannibale’,ndo in una gara che ha messo a dura prova i piloti, non solo per la pista bagnata, ma anche per le strategie. Dopo una partenza impeccabile e una gestione intelligente delle condizioni meteo,ha tagliato il traguardo davanti a Francesco, il pilota della Ducati, che ha ottenuto un ottimoposto. Questo risultato permette al ‘Pecco’ di recuperare punti preziosi sul leader del campionato mondiale, Jorge Martin, autore di una gara disastrosa che lo ha visto chiudere solo in quindicesima posizione dopo diversi errori strategici.