L' orto americano il film gotico di Pupi Avati che omaggia Hitchcock e che regala una scena già cult

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quandomaneggia il generesa sorprendere. E lo fa con L'di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Un horror e un thriller processuale confezionato in un elegante bianco e nero, dove il motore della narrazione è l’amore di un ragazzo (Filippo Scotti) verso una giovane donna sparita (o morta). Bologna, 1946. Nel salone di un barbiere, un ragazzo che ambisce a diventare scrittore, incrocia lo sguardo di un’americana bellissima. Ne rimane folgorato. La riconoscerà in foto qualche mese dopo in Iowa, dove il giovane solitario, che sente le voci dei morti, si trasferisce: la dirimpettaia di casa è infatti la madre di Barbara (Mildred Gustafsson), la donna sparita da un po’ di tempo. La sorella Arianna (Morena Gentile) è convinta che sia stata uccisa da un uomo con il quale si doveva sposare in Italia.