LIVE Atletica Meeting Bellinzona 2024 in DIRETTA | 4 Jacobs in 10 12 Fabbri terzo davanti a Ponzio In gara Tamberi Lando e Sottile

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.15 Eliminato Slavko Stevic. È il momento di Sioli. 21.14 Secondo errore a 2.20 per. Spalle al muro Rivera, Sioli, Raats, Ivanov e Stevic. 21.13 Vittoria per Mawdsely in 51.35a Gogl-Walli (51.39) e K;aver (51.42). 21.13supera al secondo tentativo la misura di 2.20. 21.12 Iniziati i 400 metri femminili. 21.12 Questa la classifica definitiva del getto del peso maschile: 1 Crouser 22.23 2 Otterdahl 21.61321.36421.09 5 Kovacs 21.07 6 Campbell 20.80 7 Enekwechi 20.568 Weir 20.40 9 Lincoln 20.30 10 Peteon 18.92 11 Wieland 18.28 21.11 È il momento della finale A dei 400 metri femminili. Questa la start list: 1 GIGER Yasmin SUI 52,65 2 CLAES Hanne BEL 51,28 3 MAWDSLEY Sharlene IRL 50,71 4 KLAVER Lieke NED 49,58 5 GOGL-WALLI Susanne AUT 50,60 6 MALONEY Shafiqua VIN 50,63 21.