L' Italia s' è desta | ecco come svettano gli ascolti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Francia -”) Ieri vituperato, oggi lodato. Il CT Luciano Spalletti, criticatissimo per la prestazione degli Azzurri agli Europei, è tornato eroe nazionale, almeno per una sera. Al punto che la Gazzetta dello Sport titola «L's'èe sta con Spalletti. Ma piedi per terra». Certo, questa vittoria in Nations League non rimedia alla figuraccia fatta in Germania a fine giugno, ma forse ci insegna che dobbiamo esser più prudenti e pazienti. E a giudicare dai titoli transalpini, con L'Équipe che parla di «Francia surclassata da un'più coerente e concreta», un po' questo successo ci riscatta. Intanto la Nazionale ha giovato al Paese in termini di reputazione e di affidabilità sulla stampa estera in un momento non facile.