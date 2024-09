L’ex ministro Sangiuliano è solo l’ultimo a fare uso dei social pensando di farla franca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’uso indiscriminato deida parte degli adolescenti ci crea profondo turbamento: sesso, pestaggi, bullismo, tutto in rete, sprezzanti delle conseguenze. Anzi: l’arroganza di un gioco senza regole in cui si scommette a chi è più invincibile e più popolare. E’ un processo degenerativo, molto più che una mancata percezione delle conseguenze, semplicemente un punto di non ritorno oltre il quale la volontà è proprio quella di oltrepassarlo e affermare una cultura mai morta: me ne frego. Ogni volta ci stupiamo, sgomenti di fronte a questo declino che accelera il divario educativo tra figli e adulti. La buona notizia è che sappiamo che lo smartphone non è stato regalato ai nostri figli dall’ostetrica e nemmeno gli è stata donata la sim dal pediatra: ma da noi, adulti e genitori.