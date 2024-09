Kaspersky | occhio alle offerte false che sfruttano il lancio del nuovo iPhone 16

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 9 settembre 2024. Mentre Apple si prepara a lanciare il16, i criminali informatici stanno già sfruttando l'entusiasmo con truffe rivolte ai più impazienti. Considerato come l'evento tecnologico più atteso dell'anno, l'uscita dell'16 spinge i fan a volersi accaparrare l'ultimo gadget high-tech. Tuttavia, i ricercatori dihanno scoperto che gli attori delle minacce stanno attirando gli utenti con falsi pre-order,di early-adopter e supporto tecnico fasullo, il tutto inserito in siti web convincenti che non portano ad altro che perdite finanziarie e delusioni. Il16 dovrebbe essere presentato lunedì 9 settembre 2024 in occasione dell'evento “Glowtime” e, se la tradizione sarà rispettata, i dispositivi dovrebbero arrivare nei negozi venerdì 20 settembre.