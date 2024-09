Jannik Sinner conquista l’US Open e conferma il suo status di numero uno del mondo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)trionfa a New York: secondo Slam della carriera e primo italiano a vincereNew York –ha scritto un altro capitolo storico nello sport italiano, vincendo, il secondo titolo del Grande Slam della sua carriera. Nella sua prima finale sul prestigioso cemento di Flushing Meadows, il giovane talento altoatesino ha sconfitto l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, mostrando una prestazione di altissimo livello e dominando il match fin dalle prime battute. Dopo la vittoria, visibilmente emozionato,ha attraversato le tribune dell’Arthur Ashe Stadium per abbracciare il suo team, composto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, e per condividere questo momento speciale con la fidanzata, la tennista Anna Kalinskaya. “Questo titolo per me vuol dire tantissimo”, ha dichiaratoal pubblico americano.