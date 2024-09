Inter Barella spiazza tutti! Cosa è successo ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nicolòsorprendedopo l’operazione al setto nasale a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. Il centrocampista dell’ha infatti deciso di anticipare di un giorno il suo ritorno agli allenamenti per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ripresa della Serie A. La volontà è quella di essere al 100% per le sfide contro Monza e Manchester City.non ha partecipato alle recenti partite di Nations League con la Nazionale italiana proprio per accelerare il suo recupero. L'articoloadCalcioWeb.