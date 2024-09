In un giorno tre detenuti evadono dal carcere minorile Beccaria di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ieri pomeriggio tresono evasi dalCesarediin due distinti episodi. Attorno alle 15.45, due fratelli di origine straniera hanno scavalcato il muro di cinta, mentre un terzo detenuto ha approfittato della sera per fuggire intorno alle 21. La situazione ha suscitato reazioni immediate, con Alfonso Greco, segretario lombardo del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), che ha definito l'accaduto "incredibile e sconcertante".I due fratelli erano già noti per essere stati i promotori delle rivolte dei giorni precedenti, e nonostante i loro comportamenti, non erano stati trasferiti. Greco ha sottolineato come uno dei due abbia già tentato di evadere in altre due occasioni.