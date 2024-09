Grande Fratello Lino Giuliano da squalifica

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Già non doveva entrarci nella Casa, adesso, che è stato annunciato ufficialmente, ha già mostrato di che pasta è fatto., barbiere dell’ultima edizione di Temptation Island “promosso” a concorrente diè l’artefice di un commento omofobo e offensivo rilasciato sui social. A scatenare la sgradevole replica è stato un commento di Enzo Bambolina, personaggio del ‘Tik Tok Napoletano’ nonchè suo conoscente: Racconta che sei stato anche con me, nun to scurdà. Pronta la reazione del concorrente del GF: RICCH*ON E MERD NCIUCISS, riman t vak a denuncia ma staj prdenn a cap miezu sce? (ricch*one di mer*a pettegolo, domani ti vado a denunciare, ma stai perdendo la testa mezzo scemo?) C’è poco da aggiungere:non deve entrare nella casa.