Elisa Claps l' arcivescovo di Potenza prega sulla tomba della ragazza uccisa nel 1993

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una preghieradi. Questa mattina monsignor Davide Carbonaro, l'Metropolita di-Muro Lucano-Marsico Nuovo e presidenteConferenza episcopale di Basilicata, in vista dell'anniversario imminentemorte di, (DOVE NESSUNO GUARDA: IL PODCAST SUL CASO) si è raccolto in preghierasedicenne potentinada Danilo Restivo il 12 settembre dele i cui resti sono rimasti nascosti nel sottotettochiesaSantissima Trinità per 17 lunghi anni, fino al 17 marzo del 2010. L'ha portato con sé un omaggio floreale. "Un gesto semplice ma estremamente eloquente", fanno sapere dall'ufficio comunicazioniCuria potentina, "che affonda radici nella spiritualità cristiana di suffragare le anime benedette dei defunti".