Cinesi interessati a investire in attività di R&S

(Di lunedì 9 settembre 2024) "SE SIAMO RAZIONALI nell’imposizione dei dazi la Cina risponderà in maniera razionale e non dobbiamo temere ripercussioni esagerate nei nostri confronti. Nessuno, neanche la Cina, ha interesse a mettere a rischio il mondo del commercio". Il Cavaliere del lavoro Mario Boselli (in foto) – 83 anni, presidente di Iccf (Italy China Council Foundation), presidente onorario della Camera nazionale della moda italiana e imprenditore nel campo del tessile e della moda – analizza la situazione dei rapporti tra Italia e Cina, senza trascurare la questione dei dazi che tiene banco, forte di una conoscenza del Paese maturata in oltre 170 viaggi in Cina.