Camorra San Marco Evangelista | sequestrata azienda gestita da uomo del clan Belforte

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) San. È accusato di concorso in trasferimento fraudolento di valori l’imprenditore edile Angelo Pontillo a cui i carabinieri hanno notificato un avviso di chiusura indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere e un decreto di sequestro del Gip, del valore di 1,5 milioni di euro, riguardante un’importantedi San, la “Edil.Ca.SanS.r.l.“, operante nel settore del calcestruzzo e del commercio all’ingrosso di materiali edili. Già condannato per collusione con ildi Marcianise, secondo la Procura, Pontillo, pur non avendo alcuna carica nell’, era comunque sempre presente, ponendosi come proprietario di fatto.