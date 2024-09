BellaMa' Rai2 al via tra catechismo e recite di scuola | che imbarazzo!

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) La nuova stagione di' sucondotto da Pierluigi Diaco torna oggi, lunedì 9 settembre 2024 con tante novità e appuntamenti fissi che promettono di intrattenere il pubblico. Il conduttore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha condiviso le sue aspettative e rivelato alcune delle sorprese che attenderanno gli spettatori per la terza edizione del programma. Per il terzo anno consecutivo,' si riconferma come l'unico varietà intergenerazionale in Italia, mettendo a confronto la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55). Diaco descrive il programma come una festa, un momento di condivisione e di allegria che riesce a coinvolgere tutti, dagli ospiti in studio al pubblico a casa. "C'è un clima allegro, da compagnia di giro", ha spiegato Diaco, evidenziando l'importanza dello spirito di squadra che anima la produzione.