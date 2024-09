Atletica Tamberi vince a Bellinzona Fabbri sul podio Jacobs chiude la stagione Holloway battuto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) A(Svizzera) è andato in scena il Galà dei Castelli, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Gianmarcosi è meritato la copertina in casa Italia,ndo la gara di salto in alto dopo aver superato 2.27 metri al secondo tentativo (poi tre errori a 2.30, l’ultimo di misura). Manuel Lando, Stefano Sottile e Matteo Sioli hanno superato 2.2ndo rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. Marcellha corso i 100 metri con il tempo di 10.12 (0,2 m/s di vento a favore): discreta uscita dai blocchi di partenza, ma poi qualche difficoltà in transizione e finale in scarico nella gara vinta dal giamaicano Ackeem Blake (9.96) davanti al sudafricano Akani Simbine (10.04) e al camerunense Emmanuel Eseme (10.11).