Accadde oggi 9 settembre | Giuseppe Fossati Marco Rossi ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 9edricorrenze Scrivi Virgilioe pensi al primo simbolo della storia nerazzurra. Anche suo fratellogiocò nell’Inter, vincendo il tricolore del 1920 edè il centotrentesimo anniversario dalla sua nascita .avrebbe compiuto centodieci anni Dante Amarilli, tre presenze in Serie A con il Pro Vercelli e nove in Coppa Italia. E sarebbero stati novanta per il brasiliano Waldo Machado, che con il Valencia conquisto una Coppa di Spagna e due Coppe delle Fiere: ci riferiamo inoltre al miglior marcatore nella storia del Fluminense. Il 9del 1964 nasce il ct dell’Ungheria,, che da giocatore disputò 81 gare nel massimo campionato e 172 nel torneo cadetto. Nel ’94 vinse la Coppa Italia con la Sampdoria. GLIEROIDELCALCIO.