A che ora Tamberi stasera a Bellinzona | programma tv avversari streaming

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi lunedì 9 settembre (dalle ore 20.25) Gianmarcosarà impegnato nella gara di salto in alto al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting divalido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il fuoriclasse marchigiano sarà impegnato in Svizzera in quella che sarà la penultima gara della sua intensa stagione, alla vigilia delle finali di Diamond League. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI ATLETICA ADALLE 20.30 Il Campione del Mondo e Campione d’Europa d’Europa si rimetterà in gioco dopo le vittorie ottenute in Diamond League a Chorzow e al Palio della Quercia, separate dal terzo posto al Golden Gala di Roma. L’azzurro se la dovrà vedere soprattutto con il qatarino Mutaz Barshim, con cui salì sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.