Usa coppia di novelli sposi arrestati | Lui ha investito il testimone poche ore dopo le nozze

(Di domenica 8 settembre 2024) Unadidel Michigan è stata arrestataoreleperché lo sposo avrebbe usato un’auto per investire intenzionalmente e uccidere uno dei suoi testimoni. Secondo quanto riporta la polizia locale citata dal Guardian, il 22enne sposo James Shirah, di Flint, avrebbeilcon un SUV, uccidendolo,una lite avuta il 30 agosto. La vittima è Terry Taylor Jr, 29 anni, morto in ospedale. La polizia non ha rivelato di cosa Shirah e Taylor avessero discusso prima dell’incidente mortale che ha avuto luogo fuori dalla casa della vittima, dove si teneva il rinfrescole, celebrate dallain una pizzeria della zona. La dinamica dell’incidente Lo sposo è gravemente indiziato per omicidio e si trova attualmente agli arresti assieme alla moglie – Savannah Collier – sospettata di essere complice del delitto.