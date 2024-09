Ucraina 007 Usa e Gb insieme contro Russia | come la tecnologia cambia la guerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) – Latradura da oltre 900 giorni. Gli scontri sul campo, soprattutto per le strategie offensive di Mosca nell’est dell’, appartengono alla ‘tradizione bellica’, con tattiche vecchio stile. Il conflitto, però, allo stesso tempo è una sorta di laboratorio da ‘war games 2.0’ con un ricorso alle tecnologie moderne mai così ampio prima d’ora. Lainè la prima a “combinare software open source cond’avanguardia sul campo di battaglia, sfruttando immagini satellitari commerciali e militari,per i droni, cyber warfare sofisticato e non, social media, intelligence su fonti open source, mezzi aerei senza pilota e via mare e operazioni sulle informazioni, intelligence umana e dei segnali, a un tale incredibile ritmo e dimensioni.