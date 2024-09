Sparacello con Cardella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Niente stravolgimenti o voli pindarici, solo qualche correttivo. Con questo pensiero si è avvicinato al match Domenico Giacomarro, che ha seguito con grande attenzione le ultime sedute d’allenamento della sua Pistoiese in vista della partita contro il Fiorenzuola. Come aveva detto lo stesso allenatore dopo la gara di Coppa Italia, ad essere sbagliato era stato l’approccio alla partita, troppo rinunciatario e remissivo. Proprio per questo motivo, il tecnico della Pistoiese non rivoluzionerà l’undici che alle 15 andrà in campo al Pavesi, anche se qualche modifica rispetto ad una settimana fa è attualmente al vaglio dello staff tecnico. Ciò che non cambierà sarà il modulo: gli arancioni giocheranno ancora con il 3-5-2, che a maggior ragione con l’arrivo di Pinzauti diventerà il modulo di riferimento sul quale l’Olandesina dovrà costruire i propri successi.