Schianto frontale tra due auto | gravi professoressa e il marito medico

(Di domenica 8 settembre 2024) Agnadello (Cremona) – Sono, anche se non preoccupanti le condizioni di A.M.F., 71 anni, storicadi matematica di Agnadello e del, il dottor G.C. di 73 anni, anche lui notissimo in paese per essere statodi condotta per moltissimi anni rimasti feriti sulla provinciale 34 in un incidente stradale venerdì intorno alle 18 e poi trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro è avvenuto mentre da Pandino la coppia stava rientrando alla propria abitazione in Agnadello. La strada è piuttosto stretta e non ha la striscia di mezzeria. Inoltre l’erba sul ciglio della strada è piuttosto alta e impedisce una buona visibilità. A un tratto, fuori da una semicurva, la Yaris della coppia si è scontrata semifrontalmente con una Jeep condotta da un 38enne di Pandino che proveniva in senso inverso.