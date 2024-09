Luca Carboni | Due anni lontano dai riflettori per un tumore ora sono in credito con la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo duedi silenzio,rompe il silenzio in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando la sua difficile battaglia contro unal polmone diagnosticato nel marzo 2022. «Mi è stato diagnosticato una marzo 2022 uno choc. Avevo un po’ di tosse che non passava, ho deciso di fare una lastra. Improvvisamente tutto è cambiato», rivela il cantautore.descrive come ilha cambiato la suae i suoi progetti artistici. «Stavo registrando un nuovo album con dieci pezzi, tra cui il singolo Il pallone e un brano scritto nel 1986 per Vasco Rossi, Rimini d’estate». Tuttavia, il cantante è stato costretto a mettere tutto in pausa per affrontare il, che descrive come difficile da operare. Il team medico guidato dal professor Ardizzoni ha avviato immediatamente una massiccia terapia di chemio, seguita da un’operazione nell’agosto 2022.