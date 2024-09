Lo schianto in tangenziale | grave 30enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Gravissimo incidente stradale sullanord. Nelloè rimasta coinvolta una moto condotta da un trentenne, che è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto sul tratto dellanord tra gli svincoli di Rho e Fiera est. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano e la polizia stradale. L’incidente è avvenuto ieri alle 18.20, per cause ancora in corso di accertamento, su un tratto di strada molto trafficato a quell’ora, a poca distanza dall’interessato con la A4. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche a medici a paramedici che dopo aver prestato le prime cure sul posto lo hanno trasportato in ospedale dove è giunto in codice rosso e sarebbe in pericolo di vita.