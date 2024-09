La Ville Lumiere archivia la sua estate olimpica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI - Parigi 2024 chiude i battenti. Con un'ultima festa, come sempre nel segno del ballo, delle luci e delle sue eccellenze. Protagonista dell'attesa cerimonia di chiusura e' stato il musicista e compositore francese Jean-Michel Jarre, pioniere, gia' nei lontani anni '70, della musica elettronica. Con lui si sono riaccesi i riflettori dello Stade de France per regalare un'ultima emozione, indimenticabile, alla folla in visibilio. Per quest'icona dell'electromusic, commenta TF1, lo show di chiusura e' stato "l'occasione per creare un legame con le nuove generazioni e aggiungere il mitico palasport di Saint-Denis alla lunga lista di luoghi leggendari in cui si e' gia' esibito".