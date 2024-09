La morte in moto a 33 anni Due croci in dodici ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Due vite spezzate in meno di 24 ore. Dueciclisti, della stessa età, 33, morti in incidenti diversi accaduti tra venerdì sera e ieri mattina in città. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato intorno alle 10 in via Petrarca, nel centro di Bergamo. La vittima, Yemlal El Arbi, per tutti Zaccaria, di origini marocchine e residente a Osio Sotto, in sella alla suasi è scontrato con un’auto. La vettura, condotta da un settantaduenne stava effettuando una svolta. Ilciclista viaggiava in direzione del centro città, ed è stato urtato dall’auto in manovra. Il centauro è stato sbalzato di sella, mentre la suaha terminato la corsa contro la colonna di un palazzo. Il trentatreenne è morto durante il trasferimento in ospedale nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo. Lascia moglie e un figlio.