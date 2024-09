Guardiaparco del Ticino sentinelle instancabili | Centomila chilometri a tutela della riserva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Magenta (Milano) – Nell’anno del 50° il Parco sta celebrando le varie realtà che operano in questo polmone di verde e biodiversità. Ieri mattina è toccato ai, figure fondamentali per il presidio del territorio, raccontare le loro esperienze e presentare le attività svolte nelle aree protette anche in sinergia con i carabinieri forestali e le guardie ecologiche volontarie. A fare gli onori di casa la presidente Cristina Chiappa che, per l’occasione, ha avuto ospiti i direttori di due storici parchi (con più di 100 anni di attività), quello d’Abruzzo, Lazio e Molise e quello del Gran Paradiso. “Oggi – ha detto il direttore del Parco delClaudio De Paola – celebriamo la figura del, che nasce dal basso. Sono figure che si sono evolute nel tempo: sono coloro che si relazionano ogni giorno col territorio che vivono e le persone che qui abitano e lavorano”.