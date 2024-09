Gemma Galgani avvistata con un toyboy ora deve spiegazioni a UeD

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 8 settembre 2024) Ci siamo: la nuova stagione di Uomini e Donne è pronta a ripartire dal 23 settembre 2024, promettendo ancora una volta emozioni, colpi di scena e tante novità. Maria De Filippi torna al timone del dating show più amato d'Italia in onda su Canale 5, affiancata dagli storici opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Questa stagione vedrà non solo l'ingresso di nuovi volti in cerca dell'anima gemella, ma anche il ritorno di alcuni veterani come Armando Incarnato e Aurora Tropea, pronti a fare il punto sulle loro intricate vicende sentimentali. Tra i personaggi di punta della nuova edizione troviamo ancora una volta, l'inossidabile dama del Trono Over che, da ben 14 anni, continua la sua ricerca dell'amore. Nonostante sia ancora single,ha molto da raccontare.