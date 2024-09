Fritz polverizzato Sinner fa la storia | trionfo agli Us Open e tutti muti Che campione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Ormai non ci sono più parole. Più forte dei gufi, più forte di, più forte di tutto. Jannikentra nelladello sport italiano. L'azzurro è diventato il primo italiano a conquistare uno Us. E la vittoria è arrivata nel posto giusto al momento giusto. Nello stesso Paese dove stava per consumarsi la tragedia sportiva. Nello stesso luogo dove una pomata spalmata per sbo di quel meraviglioso polpaccio altoatesino poteva privarci di una gioia così grande. Lui è il numero uno al mondo. I vari Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz e compagnia cantante farebbero meglio ad ammetterlo e a inchinarsi al suo talento. Quello conè stato un match a tratti pietoso.ha di fatto vinto per manifesta superiorità. Lo si era già capito benissimo da quella palla break strappata nel primo game.