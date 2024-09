Ecco cosa voglio tassare | Giuseppe Conte un kamikaze davanti agli imprenditori di Cernobbio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Riflettori puntati su, per l'ultima giornata del Workshop Ambrosetti. Alla vigilia era presente Giorgia Meloni, mentre oggi sfilano i leader dell'opposizione. Tra loro, alla guida di un M5s sempre più in difficoltà. E di fronte alla platea diche il presunto avvocato del popolo, oltre a menar fendenti contro il governo, ha snocciolato la sua ricetta:. "Una tassa sugli extra profitti sarebbe buona e giusta", ha sostenuto, intervenendo al Teha Forum a. "Potremmo anche recuperare risorse tando dei sussidi ambientalmente dannosi, ci sono margini per costruire una politica economica espansiva - ha aggiunto -. Dobbiamo investire sui pagamenti digitali per contrastare l'evasione, aumentare e sostenere gli stipendi, perché i redditi reali delle famiglie sono in calo e non siamo più competitivi".