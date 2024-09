E ora non trasformate Boccia in un' eroina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Parliamoci chiaro, ieri abbiamo assistito a una sorta di duello a distanza tra il capo del governo e Maria Rosaria, la prima che interviene al Forum Ambrosetti di Villa D'Este e la seconda che prontamente le risponde via Instagram. E siccome questo non va bene, arrivati a questo punto occorre dire qualcosa sui tempi che abbiamo davanti, onde evitare che questa vicenda si trasformi in un disastro collettivo. Quindi occorre essere chiari, evitando giri di parole o traccheggiamenti tattici. Le dimissioni del ministro sono il prezzo che paga un uomo di governo che non riesce a gestire l'incrocio di vicende personali e istituzionali, avendo fatto colpevole confusione tra i due livelli e, soprattutto, avendo contato su una complicità che gli si è totalmente ritorta contro.