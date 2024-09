Dossena | La spinta deve arrivare da noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Parla del mercato misteralla vigilia di Spal Lucchese, e la fa utilizzando il "noi", un plurale che sembra esprimere in modo sincero la comunanza di intenti e di sforzi fatti assieme al direttore Casella. "Abbiamo provato a fare il massimo – spiega– il direttore in prima persona, ma anche io ero in costante contatto con lui da due mesi a questa parte. Abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa quello che volevamo. Con certi ci siamo riusciti, con altri no. C’è stato il gong finale, se stiamo qui a lamentarci facciamo solo il male della Spal. Ripeto, abbiamo provato in tutti i modi a ripianare e mettere a posto questa società. Va bene così – continua il tecnico –, siamo già intervenuti nel mercato degli svincolati, anche se non è semplice. El Kaddouri era già un mese che stava lavorando e di certo è già diverso da quello di prima.