Coppia aperta quasi spalancata intervista a Chiara Francini | L' amore è come cacare!

(Di domenica 8 settembre 2024) "Penso che l'sia una magia di proporzioni e che sia più vicino alla poesia che all'aritmetica":e Federica Di Giacomo, protagonista e regista di, in cui il testo teatrale di Franca Rame diventa l'occasione per parlare di poli. In sala.è un testo teatrale scritto da Franca Rame e Dario Fo nel 1983, ma è ancora molto attuale.e la regista Federica Di Giacomo lo hanno portato al cinema, in un'opera che mescola finzione e realtà: l'attrice interpreta una versione romanzata di se stessa, intenta a portare sul palco proprio questo spettacolo e nel frattempo si interroga sul concetto di monogamia,e poli. Film di apertura delle Giornate degli Autori a Venezia 2024, è in sala dal 29 agosto.