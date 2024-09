A Venezia trionfa Almodóvar Leone d' argento a Vermiglio di Delpero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Pedroha vinto ild'oro con «The Room Next Door», il suo primo film in lingua inglese con Tilda Swinton e Julianne Moore. Il regista spagnolo ha conquistato la giuria presieduta da Isabelle Huppert con una storia di vita, morte e eutanasia.d'Gran premio della giuria a «» dell'italiana Maura. Miglior regia a «The Brutalist» di Brady Corbet. Coppa Volpi a Nicole Kidman e Vincent Lindon, rispettivamente protagonisti di «Babygirl» di Halina Reijn e «JouerAvec Le Feu» di Delphine e Muriel Coulin. Premiato come Miglior attore anche il giovane Francesco Gheghi di «Familia» di Francesco Costabile, presentato nella sezione Orizzonti.