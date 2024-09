WWE | La prima puntata di Raw su Netflix è stata anticipata al primo giorno dell’anno?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) L’annuncio del passaggio di Monday Night Raw aha generato un notevole fermento nella comunità del pro wrestling, segnando un cambiamento importante per la federazione. La mossa fa parte di un accordo da 5 miliardi di dollari tra la WWE e il colosso dello streaming che si estende per dieci anni e che ha sorpreso i fan di tutto il mondo quando è stato rivelato il 23 gennaio. Cambio di programma? Inizialmente era stato riportato che il debutto dello show rosso sarebbe avvenuto il 6 gennaio 2025, ma osservando gli annunci video nelladi SmackDown di ieri sera a Edmonton, sembra che l’esordio avverrà il 1°. Non è chiaro se questa datasi applichi solo al Canada o se si tratti di un cambiamento globale, ma in ogni caso l’aggiornamento ha suscitato molte discussioni tra i fan.