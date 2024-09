Sono pronto a ripartire Empoli è il posto giusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Quasi 200 presenze in A, 40 in Nazionale e 28 in Champions League. Questo il curriculum di Mattia De Sciglio, che rappresenta il vero ‘colpaccio’ del mercato dell’. "Quando il direttore Gemmi mi ha contattato, mi ha fatto molto piacere – esordisce l’ex difensore di Milan, Juventus e Lione –, perché dopo essere stato fermo quasi tutto l’anno scorso avevo bisogno di sentirmi di nuovo importante e voluto da una società. Per me è importante riprendere a giocare con continuità e divertirmi. Dipoi mi hanno parlato tutti benissimo, una società familiare dove si lavora molto bene. Ho valutatol’offerta qualche giorno perché citante cose da mettere sul piatto, la famiglia in primis, poi però miconvinto cheera ilpercontento della scelta fatta.