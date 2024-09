SmackDown 06 09 2024 Ultimo atto su Fox

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di, l’episodio trasmesso su Fox prima del passaggio a USA Network. Lo show si è tenuto al Rogers Place di Edmonton, Alberta, Canada. La puntata promette scintille con Cody Rhodes che dovrà affrontare la minaccia della Bloodline e diversi match interessanti in programma. Lo show si apre con Cody Rhodes sul ring. Dopo aver salutato il pubblico di Edmonton e dato il bentornato a Michael Cole, Cody invita la Bloodline a farsi avanti. Solo Sikoa esce, seguito da Jacob Fatu, Tama Tonga e Tanga Loa. Solo entra nel ring, mentre gli altri rimangono a bordo ring. Solo chiede a Cody se è pronto a difendere il titolo contro “un vero sfidante come lui”. Afferma che avrebbe potuto essere campione a SummerSlam se non fosse stato per l’interferenza di Roman Reigns, e chiede un rematch.