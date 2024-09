Skylight | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024): ladeldelDiretto da Chris Cullari e Jennifer Raite, ildel 2022porta lo spettatore a confrontarsi con le conseguenze della manipolazione psicologica, che può persistere anche in persone che stanno attivamente cercando di liberarsene. Nel, infatti, il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è decade, gettanto tanto le protagoniste quanto il pubblico in un caos nel quale non sembrano poterci essere punti di riferimento certi. Manipolazione psicologica che avviene in questo caso a partire dall’incontro con una setta. I due registi, anche sceneggiatori del, hanno infatti raccontato di essersi ispirati a NXIVM, un’organizzazione fondata nel 1998 da Keith Ranier che si presentava come un gruppo di auto-aiuto e crescita personale, ma che si è rivelata essere una setta manipolativa e abusiva.